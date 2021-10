In Norvegia spazio alle seconde linee

Il Messaggero (S. Carina) – C’è chi la neve, come ammette Darboe, non l’aveva mai vista. Bodo accoglie la Roma tra raffiche di vento e una fitta nevicata che hanno costretto il volo a ritardare l’atterraggio.

Mourinho costretto a stravolgere l’undici che questa sera partirà titolare. In difesa, con Karsdorp rimasto a Trigoria insieme a Zaniolo, spera in una chance Reynolds. In mezzo tocca al tandem Kumbulla–Ibanez, con Mancini a riposo. In mediava invece via libera all’inedita coppia Darboe–Diawara.

Ma novità è davanti: si rivede Villar ma non come regista bensì nell’inedito ruolo di trequartista. Toccherà allo spagnolo innescare Shomurodov, Perez e capitan El Shaarawy.

La Roma non sarà sola. Saranno 400 i tifosi presente all’Aspmyra Stadion, ai quali Mou ha riservato un pensiero su Instagram: “Freddo? Vento? Campo artificiale? Chi se ne frega, giochiamo e diamo alle persone ciò che amano: il calcio… 400 tifosi hanno viaggiato, questo è amore. Grazie mille“. Durante il sente si sente Mancini dire: “Se siamo qui è colpa nostra e del campionato di m dello scorso anno“.