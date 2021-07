Corriere dello Sport (G. Marota) – La più grande fan zone d’Europa, 15mila metri quadri di passione, per sostenere la più forte nazionale d’Europa. A Roma, tra Piazza del Popolo e via dei Fori Imperiali, in un mese di partite si sono radunate più di centomila persone, su prenotazione e massimo 2500 alla volta nel rispetto delle misure anticovid. Per Frongia, commissario di Euro 2020: “Abbiamo realizzato un capolavoro. Uniti si vince, sempre!”.