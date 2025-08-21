Corriere dello Sport (L. Scalia) – Gasperini sta solo pensando al Bologna e sta facendo i conti con gli uomini a disposizione a Trigoria. Al momento l’unico intoccabile lì davanti sembra Soulé, reduce da un precampionato strepitoso. Come boa centrale testa a testa Ferguson-Dovbyk: l’ucraino parte leggermente indietro. A sinistra Angelino, a destra ballottaggio Rensch-Wesley. In difesa Mancini, N’dicka e Ghilardi, Koné in mediana con Cristante; in questo caso, El Aynaoui potrebbe avanzare dietro le punte, anche se Dybala ha ancora delle chance per cambiare le gerarchie.