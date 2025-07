La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Giovani, talentuosi e già pronti a crescere: è questo il filo conduttore del mercato romanista targato Ricky Massara, confermato dalla scelta di Gian Piero Gasperini come guida tecnica e dagli acquisti messi a segno finora. Dopo El Aynaoui (25 anni, 23 milioni + 2 di bonus) e Evan Ferguson (20 anni, prestito da 3 milioni con riscatto a 35), la Roma è pronta ad accogliere Wesley. Il terzino brasiliano, 21 anni, non è sceso in campo nel derby Fla-Flu e il suo passaggio in giallorosso è ormai imminente: l’offerta è salita a 25 milioni più 3 di bonus e il trasferimento potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore.

Il prossimo nome sulla lista è Daniele Ghilardi. Il difensore del Verona (22 anni, 1,89 m) è valutato 12 milioni, ma la Roma punta a chiudere a 10 + 2 di bonus, anche perché il 50% della futura rivendita andrà alla Fiorentina. Massara ha tentato di inserire il giovane Cherubini nella trattativa, ma senza esito. La trattativa prosegue e l’intesa potrebbe arrivare presto. Con Gasperini in panchina, la Roma scommette su talento, fisicità e prospettiva.