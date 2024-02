In arrivo 200 olandesi: i controlli della questura

La Repubblica (M. Carta) – Video celebrativi dei disordini a piazza di Spagna del 2015: “Che giornata è stata!”. Ma anche immagini realizzate con l’intelligenza artificiale per prendersi gioco dei romanisti. C’è quella con i gladiatori del Feyenoord che sterminano i lupi capitolini al Colosseo. Oppure i tifosi della Roma inginocchiati a piazza Navona sopra un fiume di lattine di birra. Tanta è l’attesa per il match di Europa League. Nonostante il divieto di trasferta, sono previsti a Roma oltre 200 tifosi olandesi, che arriveranno nelle prossime ore con i voli da Rotterdam.

“Stiamo arrivando“, annuncia più di qualcuno sui social, mostrando gli screen del volo. La questura, che sta cercando di intercettare tutti gli arrivi, con l’obiettivo di monitorare i successivi spostamenti nella città, ha predisposto delle misure di sicurezza. Tra i tifosi in arrivo, famiglie che non destano preoccupazione e turisti, ma non si esclude la presenza di elementi legati all’ala più estrema del tifo olandese. Per questo sono stati comunque rafforzati i controlli nelle piazze del centro storico e le fontane, a partire proprio dalla Barcaccia di piazza di Spagna, che nel 2015 fu vandalizzata dai tifosi olandesi nel corso di un pomeriggio di guerriglia urbana.

A differenza dello scorso aprile non è prevista ancora la zona bianca attorno allo Shamrock, lo storico pub di via del Colosseo amato dagli ultras di tutta Europa, dove si erano ritrovati gran parte dei tifosi olandesi giunti a Roma. Sarà comunque aumentata la vigilanza a ridosso dei pub del centro storico dove si ipotizza che i tifosi si recheranno a vedere la partita.