“Improcedibile” il deferimento all’arbitro Serra

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – “Improcedibile”. Così il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato il deferimento a carico dell’arbitro Serra che – come quarto uomo – nella partita contro la Cremonese ha avuto quel diverbio con José Mourinho che ha portato l’allenatore ad avere due giornate di squalifica. La improcedibilità è stata sancita perché la Procura Generale dello Sport – che non aveva condiviso l’archiviazione da parte della Procura Federale – si è pronunciata in senso contrario il 17 aprile, quando il termine per il deferimento era scaduto da due giorni. “Sono soddisfatto“, è il commento dell’avvocato Gabriele Bordoni, difensore dell’arbitro.