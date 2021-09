Immobile: “Il derby? Col coltello tra i denti”

Il Corriere della Sera (M.Calabresi) – La Lazio è stata a un passo dal presentarsi al derby nelle condizioni peggiori possibili. Il rigore dell’1-1 trasformato da Ciro Immobile non nasconde la polvere sotto il tappeto. “Bisogna lavorare di più e non avere paura di giocare, sembra che scendiamo in campo timorosi. Inconsciamente l’autostima sta calando: dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e questo non deve mai accadere, soprattutto se hai iniziato un percorso nuovo. Le batoste devono servirci da lezione, non piegarci in due“.

E domenica c’è la Roma: “Il derby va giocato con il coltello tra i denti: siamo convinti che possiamo farcela, ma deve scattare qualcosa dentro di noi. Il mister e lo staff stanno facendo il massimo, noi li dobbiamo seguire“.