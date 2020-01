Immobile e Belotti: due attaccanti per l’Italia

Il Campionato di quest’anno è totalmente diverso da quello degli altri anni. La Juventus non ha più quel distacco di punti che ha sempre avuto rispetto a Inter e Lazio. I biancocelesti, trascinati dai 19 gol di Immobile, si trovano in una zona molto alta della classifica ancora in scia per lo scudetto. L’Inter si trova a pari merito con i bianconeri e il merito è in gran parte di Conte. L’allenatore leccese riesce a creare un concetto di squadra unita che Sarri non riesce a trovare. Guardando nell’altra sponda di Torino, quella granata, troviamo una squadra reduce da una prestazione pazzesca contro la Roma. Anche Belotti, bomber granata, ci ha messo del suo, siglando una doppietta e prendendo un palo e una traversa. In ottica Europei, con Belotti e Immobile, abbiamo grandi speranze. Lo riporta Il Corriere della Sera.