Ilaria D’Amico: “Buffon a Roma? Non dovremmo cercare casa…”

Gianluigi Buffon lascerà la Juventus al termine della stagione. In seguito all’annuncio del portiere, si sono aperti numerosi scenari riguardanti il suo futuro e alcune voci di mercato lo hanno accostato anche alla Roma. La compagna e conduttrice, Ilaria D’Amico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di Radio Uno:

C’è chi vede la Roma di Mourinho come prossima squadra del portiere bianconero. Le piacerebbe tornare nella sua città?

Roma è la mia città quindi lì, eventualmente, non dobbiamo cercare casa. Io amo molto le esperienze all’estero, Gigi era molto felice di fare un’esperienza di vita nuova. Se dovessi votare io sceglierei estero, poi Gigi è un bagaglio un po’ impegnativo in Italia. Però il campionato italiano, per un italiano, ha sempre una grande attrazione.