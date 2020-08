Il Virus a Trigoria. Stop alla Primavera

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il Coronavirus arriva anche a Trigoria tramite le discoteche della Sardegna. L’allarme è scattato ieri quando due giocatori della Primavera sono risultati positivi. Si tratta di due romani, un centrocampista e un terzino. I due hanno approfittato dei giorni di riposo per volare in Sardegna e raggiungere alcuni amici che stavano passando lì le vacanze. Uno è ripartito lunedì e nella serata incriminata era a cena con i genitori prima di andare in discoteca. Subito messi in isolamento e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Gli allenamenti della Primavera sono stati sospesi fino al 24 agosto. Ad allarmare il club, altri due ragazzi che in questo momento non si stanno allenando con la Primavera, ma con il gruppo dei giocatori rientrari dai prestiti. Si tratta di un romano di origine africana e uno straniero. I due sono a rischio positività ed anche loro sono stati in Sardegna.