Il Corriere della Sera (D. Stoppini) – Sul sito del Chelsea c’è una vecchia foto che ritrae un giovanissimo George, 11 anni, accanto al suo idolo Jadon Sancho, allora in partenza per il Borussia Dortmund. Oggi, ironia della sorte, entrambi sono assistiti dallo stesso procuratore, Emeka Obasi, e seguiti dalla Roma.

Le strade però sono opposte: Sancho non ha mai aperto al trasferimento in giallorosso, mentre George, oggi 19enne, ha già detto sì. Il talento del Chelsea, che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili inglesi, è pronto a lasciare Londra per testarsi in Serie A. Un esterno d’attacco ancora da formare, ma su cui Massara punta con decisione.

Il ds non è volato in Inghilterra solo per l’entrata, ma anche per valutare le uscite. Sul tavolo c’è il futuro di Dovbyk, seguito da Villarreal e Newcastle. Con gli inglesi c’è già stato un colloquio: da capire se si trasformerà in offerta concreta. In caso di partenza, l’obiettivo principale per sostituirlo resta Santiago Gimenez del Milan, ma solo se i rossoneri riusciranno a chiudere per un altro centravanti. Un vero gioco a incastri.