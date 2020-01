Il Var chiude un occhio. Sul fuorigioco si cambia

Il fuorigioco cambia: così ha deciso l’Ifab. Si introduce la tolleranza, si restituisce potere al guardalinee. Addio agli offside millimetrici. L’ha spiegato il segretario generale Lukas Brud: «In teoria un fuorigioco di un millimetro è fuorigioco, ma se la prima decisione è di non fischiarlo e poi il Var deve usare 12 telecamere, vuol dire che errore chiaro ed evidente non era. Lo comunicheremo presto a tutte le competizioni». E’ già allo studio un’informativa per le federazioni che spieghi come applicare la tecnologia ai casi limite, quelli in cui attaccante e difensore sono sostanzialmente in linea e la distanza è millimetrica. Quale sarà il perimetro in cui usare la tolleranza? L’Ifab troverà la mediazione nello spirito originario del Var: “risolvere solo gli errori chiari ed evidenti”, non “arbitrare al video”. Lo riporta La Repubblica.