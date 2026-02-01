Il Torino ritrova il sorriso e tre punti pesantissimi grazie al suo uomo copertina. Nella sfida contro il Lecce, valida per la 23ª giornata di campionato, ai granata basta una rete di Ché Adams per archiviare la pratica salentina e tornare a correre in classifica.

La squadra di Vanoli ha condotto una gara di sofferenza e cinismo. Il gol decisivo arriva nella prima frazione di gioco: l’attaccante scozzese è il più lesto ad avventarsi su un pallone in area, trafiggendo Falcone con un destro preciso che non lascia scampo.

Con questo successo, il Torino scaccia le nubi dell’ultimo periodo e supera in classifica proprio i giallorossi, che restano invece invischiati nella zona calda.