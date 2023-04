Il timbro di Gini: “Qui sono felice, presto al top”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Se doveva cambiare marcia anche per conquistarsi il futuro in giallorosso, ieri Georginio Wijnaldum ha sicuramente messo quella giusta. Per il gol, per il palo e per il rigore procurato con cui la Roma ha chiuso i conti. “Era importante vincere per restare in zona Champions, dopo i risultati negativi con Sassuolo e Lazio – dice l’olandese – E poi sono contento per il gol. Avrei volto farlo anche nel primo tempo poi mi sono rifatto di quel palo“.

Anche con gli interessi, in realtà, visto che il rigore che chiude i conti lo porta a casa proprio lui. Gini ieri è stato il migliore, l’uomo decisivo, quello che ha cambiato volto alla gara. “Una partita molto importante per me – continua -. Fin da quando sono arrivato ho sentito l’amore dei tifosi. Quando mi sono infortunato il loro sostegno è stato fantastico. Ho voglia di ripagarli con risultati e prestazioni, in campo do sempre il massimo: a volte va bene, altre no. Il mio futuro non dipende dalla Champions, ho scelto club anche senza quella. È difficile dire cosa succederà in estate, perché ci sono altre parti coinvolte. Ma qui sto bene e mi sento molto felice“.