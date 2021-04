Il Messaggero – Smalling sembra fisicamente recuperato, pur non essendo ancora al 100%. Dopo la gara contro il Cagliari, 58 minuti in campo, il difensore ha dato la sua disponibilità a Fonseca per essere titolare contro il Manchester United.

Non si tira indietro anche se il ginocchio lo tormenta da inizio stagione: solo 18 presente su 46 partite. Oltre a quel problema, anche un risentimento al bicipite femorale e un’intossicazione alimentare.