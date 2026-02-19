LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Manu Koné è tornato. Non solo in campo, ma anche a segnare, sebbene parliamo solo di un’amichevole infrasettimanale. Ieri a Trigoria, infatti, il francese è stato protagonista di un gol nel 4-0 rifilato all’Atletico Lodigiani (Serie D). Le altre reti sono state di Neil El Aynaoui (doppietta) e il giovane Mattia Della Rocca. Uno stato di forma che ha fatto sorridere Gasperini pronto a schierare Koné contro la Cremonese.

Test superato anche da Angelino, che ormai è vicino al rientro. Permangono ancora dubbi, invece, sulla presenza di Paulo Dybala. L’argentino ieri ha svolto ancora lavoro differenziato. Gasp conta di averlo a disposizione tra oggi e domani per concedergli qualche minuto domenica e poi averlo a pieno regime nel big match contro la Juve. Discorso simile per Hermoso, che punta a tornare oggi in gruppo.

È ancora nebulosa la questione Ferguson. L’irlandese ha avuto una ricaduta alla caviglia sinistra nei giorni scorsi e di certo non ci sarà con la formazione di Nicola. Wesley, infine, dovrebbe osservare un turno di riposo dopo la contusione alla caviglia rimediata a Napoli.