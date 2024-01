Il terreno dell’Olimpico fa discutere: ipotesi semi-sintetico

Il Messaggero (Al. Ab.) – Il terreno dello Stadio Olimpico spesso è stato oggetto di critiche. Sia José Mourinho che Maurizio Sarri hanno avuto a che ridire sulle condizioni del campo, definito ‘ingiocabile’ dal tecnico della Lazio poco tempo fa. Spunta una possibile soluzione Lazio e Roma da mesi starebbero tentando di trasformare il campo dell’Olimpico in semi-sintetico. Ci sarebbero stati incontri con il presidente di Sport e Salute, ma ancora niente di ufficiale. Ad inizio anno l’ibrido a filo cucito sembrava non convincere, ma per il prossimo anno potrebbe essere una soluzione. Anche se le condizioni di San Siro lasciano qualche dubbio. Ma in che condizioni è lo stadio al momento? Il manto rispetta, secondo le analisi fornite da Sport e Salute, i requisiti del Pitch Quality Program dell’Uefa e registra una giocabilità di 49 su 60. Ad incidere poi sulle condizioni del terreno gli sbalzi di temperature, il rugby e i vari concerti. L’anno scorso all’Olimpico sono state disputate 61 gare in totale.