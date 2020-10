Nella tarda serata di ieri, la Roma ha pubblicato una nota in cui si rendono noti alcuni elementi della gestione finanziaria della società. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, i nuovi proprietari del club, in accordo con Borsa Italiana, hanno deciso di prorogare il periodo di adesione all’Opa (Offerta pubblica di acquisto) al 6 novembre. Questo passaggio è fondamentale per il delisting e la conseguente uscita della Roma dalla Borsa.