Il tedesco Boldt si conferma all’Amburgo

Il Tempo (F.Biafora) – Dichiarazioni a sorpresa di Jonas Boldt, uno dei candidati per il ruolo di direttore sportivo della Roma. Il dirigente tedesco, che ha già incontrato i Friedkin e ha in agenda un altro appuntamento con i proprietari giallorossi per la prossima settimana, ha voluto placare le voci sul suo futuro parlando alla versione tedesca di Sky Sport nel pre-partita del match con il Greuther Furth: “Imparare l’italiano (domanda sarcastica del giornalista, ndr)? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.