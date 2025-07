Fanpage – Un nuovo capitolo si apre nella vicenda dello stadio della Roma a Pietralata. Il 16 luglio è attesa un’udienza decisiva al TAR del Lazio, chiamato a esprimersi sulla richiesta di sospensione dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma per l’abbattimento di 26 alberi nel cosiddetto “bosco di Pietralata”. I comitati contrari alla realizzazione dello stadio chiedono inoltre la nomina di un ente terzo che verifichi il valore ambientale dell’area, denunciando il rischio di distruggere l’ultimo polmone verde del quartiere.

A supporto del ricorso è stato presentato uno studio “scientifico” che documenta la presenza di un ecosistema ricco e delicato. Il monitoraggio uditivo, firmato dagli esperti Flavia Sicuriello e Paolo Colangelo del CNR, ha rilevato 41 specie di uccelli, di cui 7 tutelate dalla normativa europea, e 6 specie di pipistrelli, tutte protette. Tra gli uccelli figurano pettirossi, picchi e usignoli, mentre tra i chirotteri spicca la presenza del Pipistrellus nathusii, specie migratrice che fa del bosco un importante corridoio ecologico urbano.

Il Comune, dal canto suo, ha promesso la creazione di un grande parco urbano in sostituzione dell’area verde sacrificata, con 93.000 mq di spazi e oltre 800 alberi nuovi. Tuttavia, per i comitati, la sostituzione di singoli alberi non può compensare la perdita di un intero habitat naturale. La decisione del TAR potrebbe quindi avere un impatto rilevante non solo sul progetto del nuovo stadio, ma anche sulla tutela dell’ecosistema urbano romano.