Il Tempo (L. Pes e G. Turchetti) – Ancora l’Inter, ancora all’Olimpico. Per la quinta stagione consecutiva i nerazzurri vincono in casa della Roma, che incassa la terza sconfitta stagionale tra le mura amiche. A decidere il match è la rete di Bonny.

Gasperini sorprende tutti con le sue scelte: Celik esterno destro, Wesley sull’altro lato e Ndicka spostato a destra nella linea difensiva, mentre davanti opta ancora per il tridente leggero dopo la sosta.

La seconda sconfitta in campionato, sempre all’Olimpico, costa alla Roma l’aggancio dell’Inter in vetta, in attesa del Milan. Ora all’orizzonte c’è il Sassuolo, con in mezzo la trasferta europea contro il Viktoria Plzen.

Serve ripartire. Gasperini ha provato a mischiare le carte, ma gli effetti non sono stati quelli sperati: “Secondo me le scelte hanno funzionato bene — ha spiegato il tecnico giallorosso nel post gara — nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. Affrontavamo un’Inter forte e siamo dispiaciuti per il risultato.”