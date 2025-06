La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – Il ds Massara sta lavorando per racimolare i 10 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. A dare una mano potrebbe essere l’ex Ghisolfi, nuovo ds in pectore del Sunderland: il club inglese si è fatto avanti per Angelino. La sua cessione, unita a quella di Shomurodov e Paredes, chiuderebbe la questione.

Capitolo entrate: O’Riley ha dato disponibilità ma si dovrà attendere luglio. In difesa spunta Vasquez del Genoa. Sempre a centrocampo prende quota una vecchia conoscenza della Serie A: Frank Kessie.