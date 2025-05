Corriere dello Sport – La Roma continua a seguire con interesse la situazione legata al Sunderland e ad Enzo Le Fée. Il centrocampista francese è in prestito nel club della Championship e l’approdo in Premier farebbe scattare l’obbligo di acquisto da parte dei Black Cats per 23 milioni di euro. Il Sunderland scenderà in campo il 9 maggio nella semifinale contro il Coventry City e in caso di passaggio del turno, in finale troverà la vincente tra Sheffield e Bristol City. Contatti intanto tra Ghisolfi e il Benfica per un altro riscatto, quello di Samuel Dahl: i giallorossi sperano di incassare circa dieci milioni.