Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma si gode il talento di Matias Soulé, protagonista con 5 giocate decisive (tra gol e assist) in 9 presenze in campionato. Rete pesante contro Parma ed Empoli, per non parlare del gol nel derby che ha evitato la sconfitta. Contro il Verona ha firmato l’assist per Shomurodov, decisivo per la vittoria.

Ranieri lo ha definito “il futuro della Roma” e domenica a San Siro, contro l’Inter, avrà la chance di confermarsi in un big match. Con Dybala ancora out, sarà lui il punto fermo dell’attacco giallorosso. Ballottaggio aperto invece tra Baldanzi, Pellegrini ed El Shaarawy per la trequarti, mentre Shomurodov insidia Dovbyk per la maglia da centravanti. Ieri è tornato in gruppo Abdulhamid, ancora fermo Nelsson.