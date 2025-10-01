La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Artem Dovbyk ha rimesso la freccia, sorpassando Evan Ferguson e riprendendosi il posto da titolare. Non solo per il colpo di testa con il Verona ma per una condizione mentale e fisica che sembra assai migliore rispetto a ieri. Gasperini ha sempre parlato di due centravanti alternativi, uno il cambio dell’altro. Ma poi, di fatto, all’inizio ha dato fiducia a Ferguson. Poi è cambiato qualcosa. Domani è facile che a partire dall’inizio sia Ferguson, per poi lasciare il posto a Dovbyk contro la Fiorentina.