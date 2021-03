Il solito Pau: tra le prodezze c’è la macchia

Il Corriere Dello Sport (G.Marota) – Il “mal di big” della Roma continua inesorabile. Primo ko casalingo in Serie A, che per il momento fa uscire i capitolini dalla zona Champions. Il Milan ha costretto la Roma a una notte di sofferenza, della quale Pau Lopez è diventato suo malgrado simbolo. Prima in positivo, con una serie di parate che hanno tenuto a galla la squadra nel primo tempo.

Leggi anche: Pallotta commenta il rigore non concesso alla Roma: “La storia si ripete”

Come spesso gli è capitato in questa stagione, la luce si è spenta nell’istante in cui sarebbe servita lucidità. Il blackout si è manifestato al minuto 58, una sliding door che l’ha improvvisamente catapultato sul banco degli imputati. Il retropassaggio di Mancini sembrava facile da controllare, ma lo spagnolo anziché spazzare via il pallone l’ha consegnato sui piedi di Calabria. “Pau Lopez era solo e senza pressioni, poteva giocare in modo diverso. Mancini era aperto, complicato per lui fare di più” ha commentato Fonseca analizzando il match. La sua avventura giallorossa appare sempre di più un gioco dell’oca: ogni evoluzione porta con sé il rischio di nuovi passi indietro.