La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – A Roma la supremazia cittadina vale quanto l’Europa, e Ranieri lo sa bene. Dopo aver tagliato il traguardo delle 500 panchine in Serie A e ottenuto con la Roma il miglior rendimento del 2025 nei top cinque campionati europei (43 punti nel girone di ritorno, sei più del Napoli e 13 più della Lazio), il tecnico giallorosso punta al sogno Champions ma anche al sorpasso definitivo sui biancocelesti. La vittoria sul Milan ha portato per la prima volta in stagione la Roma davanti alla Lazio, oggi staccata di un punto.

Domenica, in una sfida a distanza con vista sull’Europa, servirà una grande prova a Torino contro i granata. Decisivo potrebbe essere Matias Soulé, già protagonista con 5 gol in trasferta e 4 assist. Ranieri ha creduto in lui a gennaio bloccandone la cessione, e ora l’argentino vuole ripagare quella fiducia trascinando la squadra nel finale.