Il Siviglia si allena ma niente partitella

Il Messaggero (G. Lengua) – Il Siviglia tira un sospiro di sollievo. Lunedì scorso era risultato positivo Gudelj, immediatamente messo in isolamento, mentre hanno dato esito negativo i test del resto della squadra. Da ieri i giocatori si sono allenati individualmente: rosa divisa in piccoli gruppi, ma senza poter disputare partitelle. Nella giornata di oggi o al massimo domani arriveranno i risultati di altri test. In caso di negatività consentiranno di riprendere le normali sedute. All’ inizio della prossima settimana la Uefa eseguirà i test anti-Covid a tutti i club che disputeranno Champions League ed Europa League. Martedì prossimo la partenza della squadra di Monchi per la Germania, mentre la Roma volerà a Dusseldorf mercoledì e solo giovedì si trasferirà a Duisburg.