A oltre due anni dalla finale di Europa League di Budapest, torna a far discutere la sfida tra Roma e Siviglia, questa volta sui social. Nelle ultime ore, infatti, un post pubblicato su X ha riacceso le polemiche tra i tifosi giallorossi e il club spagnolo, riportando alla memoria una delle serate più amare per i romanisti.

Tutto è nato da una pubblicazione dell’account ufficiale dell’Europa League con una foto dell’ingresso in campo delle due squadre prima della finale del 2023. Nei commenti molti tifosi della Roma hanno ricordato il discusso arbitraggio di Anthony Taylor durante la sfida contro il Sevilla, alimentando nuovamente il dibattito su quell’episodio.

A quel punto il club andaluso ha deciso di intervenire direttamente, provocando i sostenitori romanisti. L’account del Siviglia ha infatti risposto pubblicando l’immagine di Youssef En-Nesyri mentre bacia il trofeo, accompagnata dalla didascalia: “Dedicato dall’admin a tutti i tifosi della Roma nei commenti”. Un messaggio ironico che ha inevitabilmente riacceso la rivalità social tra le due tifoserie, riportando al centro dell’attenzione la finale disputata alla Puskás Aréna.