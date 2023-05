Il Siviglia pareggia e perde Oliver Torres

Il Corriere dello Sport (A. De Pauli) – A tre giorni dalla conquista della 7ª finalissima di Europa League, a scapito della Juventus, i ragazzi di Mendilibar cercano con più insistenza i 3 punti rispetto ai cugini biancoverdi, ma nonostante gli ultimi dieci minuti di gara giocato in superiorità numerica, per l’espulsione di Miranda, non riescono a sbloccare il risultato. Preoccupazione per Oliver Torres, messo ko da un malanno muscolare a dieci giorni dall’appuntamento di Budapest con la Roma. Nel finale il clima si surriscalda per un’entrataccia di Miranda sull’altro subentrato Jesus Navas, che costa l’espulsione al biancoverde.