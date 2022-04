È un José Mourinho in forma quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria. Buon umore per il tecnico che ha anche scherzato all’inizio delle domande su Zaniolo: “Sapevo che sarebbe stata la seconda“, detto tutto ridendo. Nicolò domani, comunque, non sarà presente a Marassi per il problema ai flessori che l’ha fermato in questi giorni dopo la Nazionale.