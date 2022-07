Il sindaco e lo stadio: “Pietralata è ideale”

Il Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – La Roma e il Comune continuano a lavorare a stretto contatto per portare avanti il sogno lanciato poco più di una settimana fa con un comunicato congiunto: lo stadio a Pietralata entro il 2026. Dopo il primo esame urbanistico studiato dal club e dal Campidoglio sull’area tra Monti Tiburtini e la stazione Tiburtina che non ha messo in evidenza elementi ostativi alla presentazione del progetto, nelle prossime ore verrà presentato uno studio di fattibilità per la realizzazione. A parlare della novità Pietralata anche il sindaco Roberto Gualtieri, a margine della Festa dell’Unità del Municipio Roma XI: “Da parte della Roma c’è un orientamento importante a fare lo stadio e basta, senza la parte residenziale, commerciale e una serie di annessi e connessi. Chiaramente però sarà uno stadio moderno. D’intesa con il club, su loro proposta, abbiamo lavorato intensamente per verificare la possibilità di fare lo stadio a Pietralata nell’area ex Sdo, un’altra delle grandi incompiute. E’ una zona dove andrà anche l’Istat e una facoltà della Sapienza, il Roma Technopole. E’ un’area vasta e ci sarà ancora parecchio spazio per l’impianto giallorosso“. Una conferma di come i Friedkin siano interessati esclusivamente alla costruzione dello stadio, anche per aiutare la qualificazione urbanistica della zona nel quadrante nord-est della città.