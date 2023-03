Il silenzio a Trigoria e Formello, una bolgia l’Olimpico stracolmo

Il Messaggero (V. Marcangeli) – Al fischio d’inizio manca ancora qualche ora, ma la partita a scacchi è già iniziata. Silenzio stampa di Mourinho da una parte, niente conferenza di Sarri dall’altra.

Ritiro a Trigoria dal pomeriggio, così come – eccezionalmente – a Formello, addirittura dalle 11 con una doppia seduta. Regnerà il silenzio alla vigilia di un derby in cui in palio ci sarà tanto, dalla corsa Champions fino al futuro di Sarri stesso.

Ci sarà l’Olimpico delle grandi occasioni: quasi 60mila spettatori. Il fischio d’inizio sarà alle 18, ma il confronto inizierà diverse ore prima nelle aree limitrofe allo stadio con l’apertura dei cancelli che sarà alle 15.15 e verrà presidiata da Polizia Locale, Carabinieri e oltre 700 steward. In casa Lazio si vocifera di due coreografie, mentre fronte Roma resta tutto top secret, ma non sono escluse sorprese.