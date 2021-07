Il seggio a Lotito fa gola alla Meloni: lettera di Gasparri per aiutare il patron della Lazio a entrare in Senato

Il Fatto Quotidiano (I. Proietti) – Qualcuno già glielo rinfaccia scherzando, ma non troppo: “A ‘nfame, sei pure iscritto al Roma club di Palazzo Madama“. Ma Maurizio Gasparri tira dritto pure se in cuor suo mastica amaro, ché nel suo petto pulsa la fede giallorossa: ha composto un’ode per José Mourinho, ma gli tocca perorare la causa del nemico Claudio Lotito che da due anni briga per ottenere un seggio al Senato. E così Gasparri ha scritto un’altra volta a Maria Elisabetta Alberti Casellati perché solleciti i capogruppo a mettere in calendario la decadenza – già ratificata da tempo dalla Giunta per le elezioni che presiede – di Vincenzo Carbone e il subentro del patron della Lazio. Che desidera coronare un sogno pari a quello di vedere giocare in A due sue creature: i biancocelesti appunto, ma pure la Salernitana che qualcuno vorrebbe fargli cedere. Nessuno sa alla fine dove siederà il patron della Lazio, che però avrebbe già stretto un patto con Giorgia Meloni, romanista pure lei, ma con l’amata madre assai laziale. Ma qui il tifo c’entra il giusto.