Samuel Dahl saluta ufficialmente la Roma. Il terzino svedese ha pubblicato un messaggio d’addio sui suoi canali social, accompagnato da una foto in maglia giallorossa durante un allenamento a Trigoria: “Grazie Roma, buona fortuna per il futuro!”, ha scritto il classe 2003, aggiungendo un “In bocca al lupo!” rivolto a compagni, staff e tifosi.

Il giovane laterale sinistro lascia così la Capitale dopo una breve esperienza, pronto ad affrontare una nuova avventura professionale. Il suo trasferimento rappresenta uno dei movimenti in uscita del mercato estivo romanista.