Robinio Vaz alla Roma è praticamente ufficiale e la conferma arriva anche dallo stesso calciatore.

Il talentino francese è pronto ad approdare alla Roma sotto la corte di mister Gasperini che può essere una grande opportunità sia per il calciatore per crescere al meglio sotto l’ala di un grande mister e sia per Gasperini che aspettava ormai da tempo il rinforzo in attacco.

Il calciatore tra l’altro ha anche già salutato i tifosi del Marsiglia tramite social, postando una storia Instagram, eliminata poco dopo, nella quale ringraziava per tutto l’affetto che ha ricevuto.