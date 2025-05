La Repubblica (M. Juric) – Domani sera Ranieri chiuderà la sua terza parentesi sulla panchina della Roma, pronto a diventare senior advisor. Dopo il saluto commosso all’Olimpico, il tecnico pensa solo al Torino: “Siamo in Europa, non sappiamo in quale, ma dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto”.

Nessun voto alla sua stagione: “Ho dato tutto me stesso”. Su Dybala e Pellegrini: “Partiranno con la squadra”, mentre Dovbyk “dovrebbe esserci”. Poi l’elogio al gruppo: “Abbiamo fatto squadra. I tifosi ci hanno sempre sostenuto”. Sul futuro: “La Roma va migliorata, non rivoluzionata. La strada tracciata mi piace”. E sul nuovo allenatore: “Quando andrà via, i tifosi saranno dispiaciuti. Questo è ciò che vorrei”.