Il ritorno di Frattesi, Tiago Pinto ci prova: la chiave può essere Bove

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Non è un mistero che in cuor suo Davide Frattesi spera che l’asta fra diversi club che lo vede protagonista, finisca per riportarlo alla casella di partenza, cioè a Roma. Vero, il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatore nella Lazio, ma è in maglia giallorossa che ha trovato la prima vera vetrina nelle giovanili.

Il Sassuolo chiede 30 milioni, e sono tanti i club, in Italia come all’estero, che bussano alle porte per averlo. Per intenderci, anche l’Atletico Madrid sarebbe pronto a versare questa cifra per assicurarselo. Tiago Pinto, però, oltre che sulla volontà del ragazzo, può contare su due armi: 1) la clausola del 30% che i giallorossi avevano mantenuto, che significherebbe uno sconto analogo; 2) la possibilità di inserire alcuni dei giovani talenti, un po’ come era successo per lo stesso Frattesi.

In questo caso, la Roma sarebbe disponibile a dare Volpato o addirittura lo stesso Felix, mentre il Sassuolo preferirebbe Edoardo Bove, 20 anni, lanciato da Mourinho e che lo stesso Special One vorrebbe mantenere alla sua corte.