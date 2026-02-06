LA GAZZETTA DELLO SPORT (Andrea Pugliese) – Francesco Totti e la Roma presto torneranno a lavorare insieme. O, almeno, questa è l’intenzione. Ieri a certificare il tutto ci ha pensato Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, in un’intervista a Sky Sport. “La proprietà sta pensando ad un ritorno di Francesco in società. Mi auguro che possa essere davvero utile: lui è una parte della Roma”. Dopo i 25 anni di carriera da calciatore professionista e i due da dirigente (dal 2017 al 2019), sta quindi per iniziare il terzo capitolo della sua storia d’amore con i giallorossi.

L’addio del 2019 fu per alcuni versi traumatico. “Se vado via non è certo per colpa mia”, disse Totti, riferendosi ad alcuni dissapori con un paio di dirigenti della gestione–Pallotta. Per poi aggiungere: “Avrei voluto dare il mio contributo: ci sono state troppe promesse, poche diventate realtà. In due anni non ho mai sentito né Pallotta né Baldini. Evidentemente non ero benvoluto, forse sono stato un peso. Mi è stato detto che ero un personaggio troppo ingombrante. Il ruolo che mi si addice di più è quello di direttore tecnico”.

Ma Totti tornerebbe per fare cosa? Il primo pensiero va ad un ruolo tecnico, di supervisione, anche di raccordo tra squadra e società. Ma è molto più facile, invece, che torni per fare il brand ambassador del club, magari diventando anche un consulente tecnico. Francesco rappresenterebbe l’immagine della Roma in giro per l’Italia e per il mondo (anche perché il prossimo anno il club giallorosso festeggerà il centenario e ha bisogno di un personaggio forte). Poi, certo, bisognerà capire anche come l’ex capitano vorrà “gestire” i suoi interessi personali. Da quando ha lasciato la Roma ha creato una società di consulenza calcistica, ma ha anche prestato il suo volto a tante iniziative o campagne pubblicitarie. Su questo Totti si dovrà mettere d’accordo con i Friedkin a tavolino, esattamente come dovrà chiarire anche il suo ruolo pubblico nella rappresentanza della società.

Ranieri, però, ieri ha parlato anche di molto altro, facendo chiarezza su tanti aspetti, ad iniziare dai rapporti tra Gasperini e Massara: “Sono due caratteri differenti. Gian Piero sta facendo bene, ma se ci fosse Dio a fare da ds martellerebbe anche lui. Massara è invece una persona più riflessiva, calma, incassa e cerca di fare il suo lavoro. Ma bisogna però sempre ricordare che Massara è la società. E io sto nel mezzo”.

Quindi gli obiettivi: “Vorremmo disputare la Champions. Tuttavia, abbiamo un programma di tre anni. Riguardo il mercato, non pensavo di vedere arrivare così tanti giocatori in questi ultimi mesi. Malen ha esperienza, sa smarcarsi e tirare in porta. Zaragoza salta l’uomo”. Infine i rinnovi: “Dybala quando sta bene è un fenomeno, a fine stagione decideremo. Ma per la sopravvivenza del club dobbiamo abbassare il monte-ingaggi. Se ci sarà un accordo bene, altrimenti con lui e con Pellegrini ci saluteremo”.