La Gazzetta dello Sport – La Roma sembrerebbe star chiudendo per l’arrivo di Bryan Zaragoza, l’esterno tanto atteso da Gasperini .

L’arrivo ormai imminente del classe 2001 chiude una lunga ricerca che si trascinava da luglio. Il DS Massara, infatti, ha vagliato diversi profili prima di piombare su Zaragoza, con il beneplacito di Gasperini. Tra le alternative, c’era anche Christopher Nkunku del Milan. Ieri la Roma ha fatto un ultimo tentativo per l’ex Lipsia. Il club rossonero aveva aperto alla cessione, ma il francese si è opposto. “Resto qui”, avrebbe confessato a un tifoso prima dell’allenamento. Il motivo, in parte, è legato alla famiglia: il giocatore voleva trasferirsi a metà stagione, coinvolgendo la compagna e il figlio. Gasperini lo stimava molto e lo avrebbe preferito a Zaragoza, ma la trattativa non è mai decollata.