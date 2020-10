Il regista del gol. Dzeko in 4 giorni si è ripreso la Roma

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – In quattro giorni Edin Dzeko si è messo alle spalle quella crisi, più mentale che fisica, ed ha ripreso per mano la sua Roma. È bastata una doppietta al Benevento ed un importante contributo, impreziosito dall’assist per Bruno Peres, dato da subentrante nell’esordio d’Europa League contro lo Young Boys. Il mancato trasferimento alla Juventus aveva influito sul suo equilibrio, inutile negarlo. Proprio per questo serviva una scintilla, un episodio che lo riportasse al centro del mondo-Roma. Ora la sfida a distanza, sul prato di San Siro, con un altro gigante: Zlatan Ibrahimovic. A Milano contro i rossoneri, Edin ha quasi sempre brillato, collezionando 3 gol in cinque presenze. Ora Dzeko è un vero e proprio regista offensivo, che con gli anni ha imparato a mettersi a disposizione della squadra. La Roma si appoggia spesso a lui in fase di costruzione, per uscire da situazioni complicate in zona difensiva. Il bosniaco è bravo a proteggere la sfera, oltre che affidarla ai compagni che si muovono intorno a lui. Un po’ quello che voleva si facesse contro il Siviglia, in Europa League, ad agosto. Lì sono nate le incomprensioni con Fonseca, a San Siro potrebbero invece chiarirsi.