Non hanno certo bisogno di presentazioni Gerry Scotti e Fabio Caressa, due volti amatissimi della televisione italiana e grandi appassionati di calcio. I due si sono sfidati in un divertente confronto tra leggende: Francesco Totti contro Marco Van Basten.

Nel gioco della “lavagnetta tattica”, Scotti e Caressa hanno valutato i due campioni su sette parametri: tecnica, tiro, colpo di testa, visione di gioco, fisico, personalità/simpatia e magia.

Alla fine, a prevalere è stato Totti, che ha totalizzato 73 punti contro i 69 del fuoriclasse olandese. Un confronto serrato ma con un verdetto chiaro: per i due conduttori, il capitano giallorosso ha avuto qualcosa in più. Emozionante anche la confessione di Gerry Scotti, da sempre tifoso milanista e legato alla figura di Van Basten: “Totti è uno di quei giocatori che mi ha davvero emozionato. Il giorno del suo addio al calcio ho pianto.”