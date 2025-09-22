Niente derby in notturna, almeno per ora. A smorzare le speranze dei tifosi di rivedere la stracittadina disputata in serata è stato il Questore di Roma, Roberto Massucci, che ha tracciato una linea chiara in un’intervista a Dire: la città non è ancora pronta.

Intervenuto a margine di un evento, Massucci ha fatto il punto sulla gestione dell’ordine pubblico nel derby di ieri, giocato alle 12:30 all’Olimpico: “È stata una giornata molto positiva per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. Siamo riusciti a prevenire situazioni che avrebbero potuto degenerare”.

Nonostante l’esito incoraggiante, il Questore ha voluto frenare ogni ipotesi di ritorno immediato al derby serale: “C’è ancora molto lavoro da fare prima che si possa pensare di riproporre una sfida così delicata in orario notturno”.