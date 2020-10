Il punto sul rinnovo di Calafiori

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, in questi giorni Morgan De Sanctis si sta occupando personalmente del rinnovo contrattuale di Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro, ormai aggregato alla prima squadra di Fonseca e riserva di Spinazzola, guadagna per il momento 60.000 euro ed il suo contratto è in scadenza al 2022. Una scadenza minacciosa visto l’interesse che Calafiori con gli anni ha attratto su di sé. La società ha offerto 400.000 euro più bonus per cinque anni, ma Raiola chiede più del doppio ed un accordo più breve. C’è distanza, ma si lavora per colmarla, nell’interesse di tutti.