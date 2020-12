Il presidente Friedkin incontra le giallorosse

Il Tempo (E.Zotti) – L’AS Roma femminile e i Friedkin stanno per conoscersi da vicino. I nuovi proprietari hanno voluto studiare e approfondire ogni aspetto del club, compreso il settore femminile, ma a causa dei numerosi impegni nei loro primi mesi non hanno ancora avuto modo di conoscere da vicino le ragazze di coach Bavagnoli, ma nell’agenda dei due americani c’è anche una visita al Giulio Onesti. Non è stata resa nota una data ufficiale, ma non sarebbe una sorpresa se prima di Natale presidente e figlio decidessero di affacciarsi sui campi dell’Acqua Acetosa. In attesa di questo incontro, la squadra è pronta a tornare in campo domani al Tre Fontane contro la Florentia San Gimignano per rilanciarsi dopo la sconfitta subita contro il Milan.