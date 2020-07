Il piano Friedkin è già pronto, ma Pallotta chiede di più

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Al momento, l’unica offerta garantita a James Pallotta per la cessione della Roma è arrivata da Dan Friedkin: 575 milioni, compresi 85 milioni per le casse societarie, pagabili tutti subito. Occhio però, perché Pallotta è stato sondato da consorzi sudamericani, arabi e statunitensi, tutti pronti a offerte più alte, ma le garanzie e le modalità di pagamento non convincono. Così, nel mondo della finanza, tanti sussurano come, tra fine agosto e i primi di settembre, il presidente potrebbe convincersi a cedere la società, tanto più che con gli ultimi investimenti la sua quota nel patto di sindacato della Roma Spv Llc (la controllante del club) è salito a oltre il 45%. In questo modo il piano Friedkin potrebbe prendere quota