Il Messaggero (G. Lengua) – Si ferma la trattativa per portare Leonardo Bonucci alla Roma. I dubbi che si sono insinuati nei giorni scorsi nella testa della dirigenza, ora sono quasi diventati delle certezze. Anche grazie alla rivolta dei tifosi su radio e social che si è innescata nelle ultime ore. Bonucci è un giocatore classe ’87, che negli ultimi sei mesi non ha brillato e lo stipendio di 2 milioni lordi è troppo alto per un difensore che non può garantire continuità e prestazioni di alto livello. L’ostracismo della città e i dubbi sulle condizioni fisiche hanno frenato l’affare.

Se l’obiettivo è la qualificazione in Champions, è necessario investire in elementi che possano quanto meno garantire continuità. Tra i nomi sul taccuino del gm c’è quello di Thilo Kehrer del WestHam e gli Hammers potrebbero farlo partire in prestito. Centrale di piede destro classe 1996, in Premier League ha totalizzato solamente 6 presenze (mai titolare), mentre in Europa League è stato impiegato tre volte dal 1’ ma come terzino. Resta vivo anche l’interesse per Chalobah del Chelsea, trattativa possibile considerati gli ottimi rapporti di Friedkin con la proprietà inglese. Così come sono ottimi quello con il Psg a tal punto che Renato Sanches è a un passo dal rientrare in Francia per il flop (annunciato) degli ultimi quattro mesi.

Il portoghese non partirà per Torino, ma ci sarà Paulo Dybala che adesso fa sul serio e si candida per un posto da titolare contro la “sua” Juventus. Da verificare la tenuta in una partita vera. Se Paulo potrà garantire almeno 60/70 minuti ad alto livello giocherà, perché la squadra con lui in campo assieme a Lukaku cambia volto. Se, invece, l’argentino resterà in panchina, l’alternativa sarà Belotti.