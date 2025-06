“Il Napoli si avvicina a Lorenzo Lucca. C’è già l’ok di massima del calciatore e sono in programma per la prossima settimana dei colloqui tra club per trovare l’intesa definitiva”, lo scrive Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo Instagram.

Il club partenopeo ha messo nel mirino l’attaccante dell’Udinese, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. I buoni rapporti tra Aurelio De Laurentiis e la famiglia Pozzo potrebbero agevolare la chiusura dell’operazione.

Lucca, classe 2000, reduce da una stagione positiva con 12 gol in Serie A, è considerato il profilo ideale per il nuovo Napoli di Antonio Conte: fisico, tecnica e già esperienza in Nazionale. Il club azzurro lo vede come vice Lukaku, puntando su un centravanti di peso per completare il reparto offensivo.

Non mancano gli interessi di Milan, Inter e Roma. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.