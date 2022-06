Il muro Smalling garanzia Champions

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – E pensare che circa un anno fa nella testa gli era passata l’idea di smettere con il calcio. E invece Chris Smalling nella stagione appena terminata è stato monumentale, leader della difesa e pilastro della squadra di Mourinho. Il difensore inglese è stato tra gli assoluti protagonisti della stagione culminata con la grande vittoria della Roma in Conference League e del raggiungimento della qualificazione alla prossima Europa League.

Il duro lavoro, le terapie e il tempo hanno aiutato quel ginocchio malandato he in questa stagione ha retto e ha fatto le fortune della Roma. Smalling è passato dalle 21 apparizioni e 1360 minuti nel 2020-21, alle 38 partite di questa stagione disputate con 2902 minuti in campo. Più del doppio del tempo rispetto all’anno precedente.

La prossima stagione dovrà aiutare la Roma a fare quell’ulteriore salto di qualità per tornare finalmente a giocare la Champions League. Un obiettivo che il centrale inglese vuole realizzare con il club giallorosso per tornare nella prima competizione europea e per allungare il suo accordo con la società giallorossa.

Chris Smalling infatti ha il contratto in scadenza a giugno del 2023, ma non avrà bisogno del rinnovo: nel suo attuale contratto infatti esiste anche una clausola di prolungamento automatico per un’altra stagione (a 3 milioni netti) che si attiverà dopo un certo numero di presenze nella prossima stagione, probabilmente venti.