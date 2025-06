Una nuova pagina del futuro del Monza sta peressere iscritta. La società brianzola è ormai a un passo da un’importante svolta societaria: la cessione a un fondo americano è in dirittura d’arrivo. Dopo anni sotto l’egida di Fininvest e della famiglia Berlusconi, l’era attuale è pronta a concludersi, segnando una nuova fase per il club biancorosso.

Secondo fonti vicine alla trattativa, un fondo statunitense sarebbe pronto ad acquisire una quota di maggioranza significativa, se non addirittura l’intero pacchetto azionario. Il gruppo acquirente avrebbe già individuato figure chiave per guidare il nuovo corso: Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma, dovrebbe assumere il ruolo di amministratore delegato e rappresentare il principale riferimento italiano del progetto.

Ma non finisce qui. Stando al quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il rinnovamento coinvolgerà anche l’area sportiva. In pole position per il ruolo di direttore sportivo c’è Nicolas Burdisso, ex difensore e dirigente con esperienze alla Fiorentina e alla Roma, apprezzato per la sua visione internazionale e le competenze gestionali nel mondo del calcio.

Nonostante l’addio della famiglia Berlusconi al comando operativo, Adriano Galliani dovrebbe continuare a far parte dell’organigramma, mantenendo un ruolo istituzionale all’interno del club, a garanzia di continuità e identità.

Dopo l’impatto emotivo della scomparsa di Silvio Berlusconi, il Monza si prepara a voltare pagina, puntando su investimenti stranieri e una dirigenza rinnovata per continuare a crescere nel calcio italiano e guardare con ambizione al futuro.